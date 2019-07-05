Орловчане увидят «Московские триптихи»
05.07.2019
12 июля в Областном краеведческом музее в рамках Дней Москвы в Орловской области откроется выставка столичного фотографа Константина Кокошкина. Посмотреть на «Московские триптихи» можно будет в течение одного месяца.
Кокошкин работал фотокорреспондентом в газетах «Московский комсомолец» и «Литературная Россия», а также журнале «Вокруг света». Является лауреатом и победителем профессиональных премий и конкурсов, в том числе премии «Золотой глаз России». Его работы хранятся в московском «Мультимедиа арт музее» и петербургском «Русском музее».
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