Орловчане ударятся в бега

21 сентября Орёл присоединится ко всероссийской акции «Кросс нации». Мероприятие стартует на площади Ленина в 11 часов. В нём могут принять участие все желающие.

В рамках «Кросса нации» в Орле состоятся забеги на дистанциях от 500 до 4000 метров.

Местом действия станет улица Горького на отрезке от площади Ленина до здания Арбитражного суда. Участники забега на максимальную дистанцию должны будут одолеть этот маршрут дважды.