Орловчане ударятся в бега
19.09.2019
21 сентября Орёл присоединится ко всероссийской акции «Кросс нации». Мероприятие стартует на площади Ленина в 11 часов. В нём могут принять участие все желающие.
В рамках «Кросса нации» в Орле состоятся забеги на дистанциях от 500 до 4000 метров.
Местом действия станет улица Горького на отрезке от площади Ленина до здания Арбитражного суда. Участники забега на максимальную дистанцию должны будут одолеть этот маршрут дважды.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57312
Другие новости раздела
$ USD64.2199(-0.21)20.09
€ EUR70.9373(-0.3)20.09
Наш опрос
Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.