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Орловчане убили паука-волка

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13.08.2019

Экзотический для наших широт вид паука замечен в Ливенском районе в посёлке Совхозный. Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».

Первыми паука увидели дети. Животное ползало рядом с песочницей. Взрослые ливенцы, оценив ситуацию, лишили жизни необычное животное.

Предположительно, паук являлся «тарантулом южнорусским», чьим привычным ореолом обитания являются южные регионы России и Украина. Данный вид входит в семейство «пауков-волков».

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Фото: «Уездный город Ливны»

Теги:ОрёлОрловская область

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