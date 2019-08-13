Орловчане убили паука-волка

Экзотический для наших широт вид паука замечен в Ливенском районе в посёлке Совхозный. Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».

Первыми паука увидели дети. Животное ползало рядом с песочницей. Взрослые ливенцы, оценив ситуацию, лишили жизни необычное животное.

Предположительно, паук являлся «тарантулом южнорусским», чьим привычным ореолом обитания являются южные регионы России и Украина. Данный вид входит в семейство «пауков-волков».

Фото: «Уездный город Ливны»