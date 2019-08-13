Орловчане убили паука-волка
13.08.2019
Экзотический для наших широт вид паука замечен в Ливенском районе в посёлке Совхозный. Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».
Первыми паука увидели дети. Животное ползало рядом с песочницей. Взрослые ливенцы, оценив ситуацию, лишили жизни необычное животное.
Предположительно, паук являлся «тарантулом южнорусским», чьим привычным ореолом обитания являются южные регионы России и Украина. Данный вид входит в семейство «пауков-волков».
Фото: «Уездный город Ливны»
Короткая ссылка obl1.ru/~/56584
Другие новости раздела
$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08
Наш опрос
Ваше отношение к религии?