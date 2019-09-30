Орловчане тонут в кредитах

Общий объём кредитов, уже полученных жителями нашего региона по кредитным банковским картам с начала текущего года, превысил показатель за аналогичный период минувшего года примерно на 25%. Речь идёт о сумме около 2 миллиардов 800 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Средний размер такого займа составил 65104 рубля.

В количественном отношении число самих кредитов выросло на 12% (до числа в 42304 кредита).