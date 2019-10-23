Орловчане становятся всё более мобильными

В регионе растёт объём телекоммуникационных услуг, предоставляемых на базе беспроводных технологий. Об этом сообщает Орёлстат.

За первые три квартала текущего года в Орловской области общий объём телекоммуникационных услуг вырос на 8,6% (в финансовом исчислении — до 4,7 миллиардов рублей). При этом более перспективные «беспроводные» услуги (то есть, прежде всего, мобильная связь и беспроводной интернет) выросли на 12,7%, а вот устаревающие «проводные», наоборот, снизились на 2,5%.