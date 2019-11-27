Орловчане стали реже травиться спиртосодержащей продукцией

В региональном Роспотребнадзоре это связывают с действием нормативных актов, ограничивающих реализацию спиртосодержащих продуктов. С момента их принятия количество таких отравлений снизилось в 3,2 раза, при этом количество отравлений со смертельным исходом снизилось в 2,8 раза.

При составлении статистики учитывались отравления как пищевой, так и непищевой продукцией.