Орловчане стали реже травиться спиртосодержащей продукцией
27.11.2019
В региональном Роспотребнадзоре это связывают с действием нормативных актов, ограничивающих реализацию спиртосодержащих продуктов. С момента их принятия количество таких отравлений снизилось в 3,2 раза, при этом количество отравлений со смертельным исходом снизилось в 2,8 раза.
При составлении статистики учитывались отравления как пищевой, так и непищевой продукцией.
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