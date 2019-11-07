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Орел07.11.2019 Четверг 16:37
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Орловчане стали реже покупать квартиры в новостройках

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07.11.2019

Об этом сообщают в пресс-службе регионального Росреестра. За 10 месяцев жители области зарегистрировали около 2000 договоров участия в долевом строительстве. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, активность снизилась на 11%. Напомним, с 1 июля застройщики перешли к проектному финансированию строительства с использованием эскроу-счетов для оплаты по договорам участия в долевом строительстве. — За 4 месяца с момента нововведений с использованием эскроу-счетов зарегистрировано 111 договоров участия, что составляет 6% от общего количества.

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