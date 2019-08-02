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Орел02.08.2019 Пятница 12:25
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Орловчане становятся более кровожадными

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02.08.2019

В нашем регионе выросло число зарегистрированных убийств, а также покушений на убийства. Об этом сообщил глава Следственного управления Следственного комитета по Орловской области Анатолий Щуров по итогам первой половины текущего года.

За этот период в области совершено 28 таких преступлений, с января по июнь минувшего года — только 17. То есть рост составил примерно 39%.

Также выросло и число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которые по неосторожности повлекли за собой смерть потерпевшего.

Глава СУ СК РФ по Орловской области отметил, что убийства, в основном, совершаются на бытовой почве, при этом преступники часто находятся в состоянии алкогольного опьянения или имеют судимости.

Теги:ОрёлОрловская область

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