Орловчане становятся более кровожадными

В нашем регионе выросло число зарегистрированных убийств, а также покушений на убийства. Об этом сообщил глава Следственного управления Следственного комитета по Орловской области Анатолий Щуров по итогам первой половины текущего года.

За этот период в области совершено 28 таких преступлений, с января по июнь минувшего года — только 17. То есть рост составил примерно 39%.

Также выросло и число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которые по неосторожности повлекли за собой смерть потерпевшего.

Глава СУ СК РФ по Орловской области отметил, что убийства, в основном, совершаются на бытовой почве, при этом преступники часто находятся в состоянии алкогольного опьянения или имеют судимости.