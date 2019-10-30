Орловчане стали активнее вычитать
30.10.2019
В регионе растёт количество граждан, заявляющих налоговые вычеты.
Об этом сообщили в Управлении ФНС по итогам декларационной кампании текущего года.
Число деклараций, представленных гражданами, имеющими право на получение социальных и имущественных вычетов, составило 87% от общего количества. Сумма НДФЛ, которую нужно вернуть из бюджета, впервые превысила 1 миллиард рублей.
В целом, в Управление поступило около 51 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ. Общая сумма налога, подлежащая к уплате, составила примерно 130 миллионов рублей.
При этом 91% деклараций подали налогоплательщики с доходом до одного миллиона рублей.
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