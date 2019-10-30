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Орел30.10.2019 Среда 16:01
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Орловчане стали активнее вычитать

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30.10.2019

В регионе растёт количество граждан, заявляющих налоговые вычеты.

Об этом сообщили в Управлении ФНС по итогам декларационной кампании текущего года.

Число деклараций, представленных гражданами, имеющими право на получение социальных и имущественных вычетов, составило 87% от общего количества. Сумма НДФЛ, которую нужно вернуть из бюджета, впервые превысила 1 миллиард рублей.

В целом, в Управление поступило около 51 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ. Общая сумма налога, подлежащая к уплате, составила примерно 130 миллионов рублей.

При этом 91% деклараций подали налогоплательщики с доходом до одного миллиона рублей.

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