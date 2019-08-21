Орловчане собирают «Рюкзак добра»
21.08.2019
Так называется благотворительная акция, организованная Ресурсным координационным центром добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева.
Её цель — помочь собрать в школу детей из семей с невысоким достатком. Принять участие в акции и внести свой вклад может каждый орловчанин.
Канцтовары и другие принадлежности, необходимые для обучения в школе, можно приносить в Фундаментальную библиотеку ОГУ в кабинет № 318 до 26 августа с 10 до 16 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56767
Другие новости раздела
21.08.2019
На карте Орла появится новое название
$ USD66.263(-0.52)22.08
€ EUR73.4989(-0.48)22.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?