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Орловчане собирают «Рюкзак добра»

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21.08.2019

Так называется благотворительная акция, организованная Ресурсным координационным центром добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева.

Её цель — помочь собрать в школу детей из семей с невысоким достатком. Принять участие в акции и внести свой вклад может каждый орловчанин.

Канцтовары и другие принадлежности, необходимые для обучения в школе, можно приносить в Фундаментальную библиотеку ОГУ в кабинет № 318 до 26 августа с 10 до 16 часов.

Теги:ОрёлОрловская областьблаготворительностьакцияОГУ имени Тургеневашкола

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