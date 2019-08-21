Орловчане собирают «Рюкзак добра»

Так называется благотворительная акция, организованная Ресурсным координационным центром добровольческих инициатив ОГУ имени Тургенева.

Её цель — помочь собрать в школу детей из семей с невысоким достатком. Принять участие в акции и внести свой вклад может каждый орловчанин.

Канцтовары и другие принадлежности, необходимые для обучения в школе, можно приносить в Фундаментальную библиотеку ОГУ в кабинет № 318 до 26 августа с 10 до 16 часов.