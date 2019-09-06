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Орел06.09.2019 Пятница 18:42
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Орловчане смогут получить сведения из реестра недвижимости за несколько минут

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06.09.2019

Процесс упростился благодаря запуску официального онлайн-сервиса spv.kadastr.ru.

В настоящий момент он работает в пилотном режиме. Пока что для пользователей доступна информация об объектах недвижимости 51 региона России из Единого Государственного Реестра Недвижимости.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и процесс ввода данных. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Востребованность «электронных» госуслуг постоянно растёт. «В прошлом году около 65% услуг прошли через „цифру“», — отметила замдиректора кадастровой палаты по Орловской области Анна Бочарова.

При этом сведения, предоставляемые в электронной форме, имеют полную юридическую силу. Выписки заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

Внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата услуг.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57087

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