Орловчане смогут получить сведения из реестра недвижимости за несколько минут

Процесс упростился благодаря запуску официального онлайн-сервиса spv.kadastr.ru.

В настоящий момент он работает в пилотном режиме. Пока что для пользователей доступна информация об объектах недвижимости 51 региона России из Единого Государственного Реестра Недвижимости.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и процесс ввода данных. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Востребованность «электронных» госуслуг постоянно растёт. «В прошлом году около 65% услуг прошли через „цифру“», — отметила замдиректора кадастровой палаты по Орловской области Анна Бочарова.

При этом сведения, предоставляемые в электронной форме, имеют полную юридическую силу. Выписки заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

Внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата услуг.