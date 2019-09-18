Орловчане смогут по-новому отдохнуть и уволиться

С 1 октября в России меняются правила ухода в отпуск.

Теперь работник может представить работодателю соответствующее заявление не в бумажном, а в электронном виде. Правда, это касается только учреждений, предприятий и организаций, где в трудовых договорах закреплены условия об электронном документообороте.

То же самое относится и к заявлениям об увольнении.

Кроме того, теперь отпускные должны выплачиваться работнику минимум за три дня до выхода в отпуск. Если работник уходит в отпуск экстренно (с завтрашнего дня), то отпускные выплачиваются в течение трёх дней после даты написания заявления.