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Орел30.07.2019 Вторник 14:33
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Орловчане смогут обратиться с медицинскими вопросами в специальную общественную приёмную

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30.07.2019

Она начнёт работать в нашем регионе с сентября.

Телефон будущей приёмной — 41-00-04.

Ожидается, что по итогам принятых обращений будет сформирован пакет рекомендаций для регионального департамента здравоохранения, который позволит улучшить ситуацию с медицинским обслуживанием в Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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