Орловчане смогут обратиться с медицинскими вопросами в специальную общественную приёмную
30.07.2019
Она начнёт работать в нашем регионе с сентября.
Телефон будущей приёмной —
Ожидается, что по итогам принятых обращений будет сформирован пакет рекомендаций для регионального департамента здравоохранения, который позволит улучшить ситуацию с медицинским обслуживанием в Орловской области.
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