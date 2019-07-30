Орловчане смогут обратиться с медицинскими вопросами в специальную общественную приёмную

Она начнёт работать в нашем регионе с сентября.

Телефон будущей приёмной — 41-00-04.

Ожидается, что по итогам принятых обращений будет сформирован пакет рекомендаций для регионального департамента здравоохранения, который позволит улучшить ситуацию с медицинским обслуживанием в Орловской области.