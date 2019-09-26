Орловчане смогут курить на балконах и после 1 октября
26.09.2019
СМИ опровергли информацию о запрете курения на балконах с октября этого года.
Новый федеральный закон о запрете использования открытого огня на балконах многоквартирных зданий не распространяется на курение. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot, уточнивший информацию, взбудоражившую общество, у представителей МЧС.
Сообщается, что ограничение затронет только случаи, когда открытый огонь используется для приготовления пищи.
С 1 октября вступают в силу поправки к правилам противопожарной безопасности, которые дословно запрещают «использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц».
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