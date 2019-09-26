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Орловчане смогут курить на балконах и после 1 октября

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26.09.2019

СМИ опровергли информацию о запрете курения на балконах с октября этого года.

Новый федеральный закон о запрете использования открытого огня на балконах многоквартирных зданий не распространяется на курение. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot, уточнивший информацию, взбудоражившую общество, у представителей МЧС.

Сообщается, что ограничение затронет только случаи, когда открытый огонь используется для приготовления пищи.

С 1 октября вступают в силу поправки к правилам противопожарной безопасности, которые дословно запрещают «использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц».

Теги:Орловская областьпротивопожарная безопасность

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