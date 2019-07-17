Орловчане смогут ещё раз покритиковать проект "сухого фонтана"
17.07.2019
Проект реконструкции сквера Ермолова планируется обсудить на публичных слушаниях. Дата и место их проведения пока не сообщаются.
Как информирует пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов, в данный момент областное управление архитектуры готовит «дорожную карту» по соответствующим изменениям в Генеральный план Орла. Чтобы обсудить эти изменения и проведут слушания.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56032
Другие новости раздела
17.07.2019
Орловчанка погибла в собственном доме
$ USD62.8129(-0.02)17.07
€ EUR70.6771(-0.18)17.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?