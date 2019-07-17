Орловчане смогут ещё раз покритиковать проект "сухого фонтана"

Проект реконструкции сквера Ермолова планируется обсудить на публичных слушаниях. Дата и место их проведения пока не сообщаются.

Как информирует пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов, в данный момент областное управление архитектуры готовит «дорожную карту» по соответствующим изменениям в Генеральный план Орла. Чтобы обсудить эти изменения и проведут слушания.