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Орловчане смогут ещё раз покритиковать проект "сухого фонтана"

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17.07.2019

Проект реконструкции сквера Ермолова планируется обсудить на публичных слушаниях. Дата и место их проведения пока не сообщаются.

Как информирует пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов, в данный момент областное управление архитектуры готовит «дорожную карту» по соответствующим изменениям в Генеральный план Орла. Чтобы обсудить эти изменения и проведут слушания.

Теги:ОрёлОрловская область

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