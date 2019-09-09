Орловчане смогут анонимно и быстро провериться на ВИЧ

С 26 по 30 сентября в рамках всероссийской акции в Орловской области будут работать мобильные центры тестирования. Анонимный экспресс-тест на ВИЧ можно сделать за 15 минут.

26 сентября мобильный центр будет работать в Знаменке, Ливнах и Болхове, 27 — в Орле и Мценске, 30 — только в Орле.

Сейчас в Орловской области число ВИЧ-инфицированных оценивается в 340,5 человек на каждые 100 тысяч жителей. При этом половина таких граждан живёт в областном центре.