Орловчане смогут анонимно и быстро провериться на ВИЧ
09.09.2019
С 26 по 30 сентября в рамках всероссийской акции в Орловской области будут работать мобильные центры тестирования. Анонимный экспресс-тест на ВИЧ можно сделать за 15 минут.
26 сентября мобильный центр будет работать в Знаменке, Ливнах и Болхове, 27 — в Орле и Мценске, 30 — только в Орле.
Сейчас в Орловской области число ВИЧ-инфицированных оценивается в 340,5 человек на каждые 100 тысяч жителей. При этом половина таких граждан живёт в областном центре.
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