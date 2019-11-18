Орловчане слишком доверчивы

В Орле продолжают фиксировать факты хищения чужого имущества, путем обмана. Горожане слишком доверчивы. С начала года в областном центре зарегистрировано 675 фактов мошенничества, сообщили в региональном управлении МВД. Большая часть из них произошла в Заводском районе города: 355 случаев. В основном страдают пожилые люди. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в ведомстве.