Орловчане слишком доверчивы
18.11.2019
В Орле продолжают фиксировать факты хищения чужого имущества, путем обмана. Горожане слишком доверчивы. С начала года в областном центре зарегистрировано 675 фактов мошенничества, сообщили в региональном управлении МВД. Большая часть из них произошла в Заводском районе города: 355 случаев. В основном страдают пожилые люди. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в ведомстве.
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