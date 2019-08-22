Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.08.2019 Четверг 19:13
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчане рубят по-чёрному

Орловчане рубят по-чёрному

Версия для печати

22.08.2019

С января по июнь 2019 года в Орловской области выявлено 4 незаконные рубки лесных насаждений. Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года количественный показатель снизился на 64%.

Объём незаконных рубок также снизился, но лишь примерно на 15% (до примерно 18 с половиной кубометров).

Теги:ОрёлОрловская областьлесавырубкилесной фонд

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56793

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.08.2019

Новый детсад в Орле готов на две трети

22.08.2019

Работники орловского салона красоты подозреваются в некрасивом поступке

22.08.2019

Объединение Орла и Орловского района отложено на осень

1
22.08.2019

Орловчанам продавали котлеты с опасной начинкой

22.08.2019

У каждого ребёнка в Орловской области появится шанс на успех

$ USD65.6196(-0.64)23.08
€ EUR72.8312(-0.67)23.08

Наш опрос

Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online