Орловчане рубят по-чёрному
22.08.2019
С января по июнь 2019 года в Орловской области выявлено 4 незаконные рубки лесных насаждений. Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года количественный показатель снизился на 64%.
Объём незаконных рубок также снизился, но лишь примерно на 15% (до примерно 18 с половиной кубометров).
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