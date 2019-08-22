Орловчане рубят по-чёрному

С января по июнь 2019 года в Орловской области выявлено 4 незаконные рубки лесных насаждений. Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года количественный показатель снизился на 64%.

Объём незаконных рубок также снизился, но лишь примерно на 15% (до примерно 18 с половиной кубометров).