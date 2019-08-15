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Орел15.08.2019 Четверг 12:34
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Орловчане решают «квартирный вопрос» на льготных условиях

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15.08.2019

К настоящему моменту свидетельства на льготную ипотеку выданы пятидесяти пяти орловчанам. Ещё 13 человек обратились за свидетельствами, но пока не получили их.

Речь идёт о заключении ипотечных договоров со сниженной процентной ставкой в рамках регионального проекта «Ипотека» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Средняя ставка по таким кредитам составляет 6,7%. При этом выпадающие доходы застройщика компенсирует региональный бюджет.

Теги:ОрёлОрловская областьльготная ипотекаипотекажильё

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