Орловчане решают «квартирный вопрос» на льготных условиях
15.08.2019
К настоящему моменту свидетельства на льготную ипотеку выданы пятидесяти пяти орловчанам. Ещё 13 человек обратились за свидетельствами, но пока не получили их.
Речь идёт о заключении ипотечных договоров со сниженной процентной ставкой в рамках регионального проекта «Ипотека» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Средняя ставка по таким кредитам составляет 6,7%. При этом выпадающие доходы застройщика компенсирует региональный бюджет.
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