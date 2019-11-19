Орловчане рассказали о своём отношении к закрытию моста «Дружба»
19.11.2019
Опрос на данную тему проходил на «Первом Областном портале новостей». В нём приняли участие 284 человека.
Мост полностью закрыли до декабря 2020 года в связи с реконструкцией.
Подавляющее большинство респондентов (65%) заявили об отрицательном отношении к этому событию. По их мнению, полного и длительного закрытия моста и связанных с этим неудобств можно было избежать.
26% считают меру неприятной, но необходимой, так как объект нужно «довести до ума».
Ещё 6% выбрали другие варианты ответов. 3% считают, что значимость события преувеличивается, так как орловчане вообще могут легко обойтись без данного моста.
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