Орловчане рассказали о своём отношении к среднему размеру пенсии в регионе

Опрос на эту тему проходил на «Первом областном портале новостей» и в группе телеканала «Первый областной» «Вконтакте». Ранее Орёлстат опубликовал информацию о том, что размер средней месячной пенсии в нашей области составляет 13 тысяч 705 рублей.

В опросе принял участие 251 человек. Примерно 32% заявили, что они являются пенсионерами, получают пенсию меньшего размера, и не считают возможным жить на такие деньги.

20% респондентов не относятся к получателям пенсий, сомневаются в том, что основная часть орловских пенсионеров получает хотя бы по 13705 рублей, но, в любом случае, характеризуют такой размер пенсионного пособия как недостаточно высокий для полноценной жизни.

Ещё 18% опрошенных, не вступивших в пенсионный возраст, считают, что сумма, озвученная Орёлстатом, отражает реальное положение дел, но, по их мнению, этих денег всё равно не хватит для более-менее нормального существования.

Около 12% сообщили, что являются получателями пенсий, причём получают больше указанной суммы, однако всё равно оценивают размеры своих пособий как слишком маленькие.

Остальные варианты ответа набрали незначительное число голосов.