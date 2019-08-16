Орловчане рассказали о своём отношении к религии

Опрос на данную тему проводился на «Первом областном портале новостей». В нём приняли участие 479 пользователей.

Больше всего среди них оказалось православных христиан. О своём принадлежности к данной конфессии сообщили 47% участников опроса.

17% сообщили, что не являются атеистами, однако и не исповедуют какую-либо религию. 12% заявили себя как атеистов.

Ещё 8% респондентов выбрали вариант «считаю вопрос слишком личным, но хочу поучаствовать в опросе».

Остальные варианты ответов набрали меньшее число голосов. Так, 3% сообщили о своей принадлежности к альтернативным направлениям христианства, столько же — о своей принадлежности к буддизму. По 2% «набрали» ислам и иудаизм.