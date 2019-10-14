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Орловчане рассказали о своём отношении к новой транспортной схеме

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14.10.2019

Опрос на эту тему завершился на «Первом областном портале новостей». В нём приняли участие 305 человек.

Напомню, что речь идёт о новой схеме маршрутов общественного транспорта, которая объединит направления областного центра и Орловского района. Сейчас она обсуждается и дорабатывается. После введения новой схемы жители Орла и района смогут попасть из любой точки в любую точку максимум с одной пересадкой.

Тем не менее, судя по итогам опроса, нововведение не вызывает у орловчан энтузиазма. 42% заявили о «резко отрицательном» отношении к данной инициативе и призвали «оставить всё, как оно есть». 34% также высказались против «революционных перемен», отметив, что для улучшения ситуации с общественным транспортом достаточно «усилить контроль над нынешними маршрутами и автобусами».

10% опрошенных считают, что идея сама по себе неплоха, однако схема нуждается в существенной переработке. А ещё 5% считают, что реальных возможностей для её внедрения у Орла и Орловского района просто нет, поэтому ожидать каких-либо перемен не стоит.

Остальные варианты ответов набрали ещё меньше голосов.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57766

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