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Орловчане рассказали о своём отношении к коллекторам (не канализационным)

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23.08.2019

Интернет-опрос на данную тему проводился на «Первом областном портале новостей» в течение недели. В нём приняли участие 116 пользователей.

Поводом для проведения опроса стали несколько случаев, произошедших в Орловской области за последние месяцы. Коллекторские агентства оштрафовали на 100 тысяч и 50 тысяч рублей за действия их сотрудников.

30% участников заявили, что не испытывают никаких «тёплых чувств» к коллекторам и подтвердили, что такие агентства часто ведут себя некорректно или незаконно. 22% видят коренную причину проблемы в недостаточно высоком уровне жизни в стране. 19% выбрали «философский» вариант ответа, согласно которому в каждой конкретной ситуации могут быть виноваты все стороны (или любая из сторон).

17% считают, что ответственность за подобные случаи должны нести организации, которые выдают займы на заведомо тяжёлых или невыполнимых условиях для заёмщика, а ещё 6% готовы обвинить самих заёмщиков в том, что они берут взаймы и не отдают деньги полностью и (или) вовремя. Столько же граждан выбрали вариант ответа «Деньги — зло».

Теги:ОрёлОрловская областьколлекторыдолгиопрос

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