Орловчане «прокололи» всё, что смогли
09.10.2019
В поликлиниках города Орла закончилась вакцина против гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В целом по области прививки против гриппа сделали 162 тысячи человек (или 22% населения региона).
Временные проблемы с наличием вакцины связаны с тем, что она поставляется в Орловскую область в два этапа. Препараты, поступившие в рамках первого этапа (43% от всего количества), подошли к концу.
Следующая и последняя партия вакцин от гриппа для детей и взрослых поступит в регион в конце текущей и начале будущей недель.
В то же время вакцина по-прежнему продаётся в муниципальных аптеках № 1 и № 2.
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