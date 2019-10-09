Орловчане «прокололи» всё, что смогли

В поликлиниках города Орла закончилась вакцина против гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В целом по области прививки против гриппа сделали 162 тысячи человек (или 22% населения региона).

Временные проблемы с наличием вакцины связаны с тем, что она поставляется в Орловскую область в два этапа. Препараты, поступившие в рамках первого этапа (43% от всего количества), подошли к концу.

Следующая и последняя партия вакцин от гриппа для детей и взрослых поступит в регион в конце текущей и начале будущей недель.

В то же время вакцина по-прежнему продаётся в муниципальных аптеках № 1 и № 2.