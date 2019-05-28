Орловчане принимают участие в форуме «Таврида»

Жители Орловской области принимают участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Он стартовал 11 мая в Республике Крым. Его проведение является одной из задач реализации регионального проекта «Социальная активность».

В этом году Форум уже в пятый раз объединит представителей творческих профессий со всех регионов России. Главной задачей площадки является профессиональная самореализация участников, получение поддержки со стороны государства и создание профессиональных сообществ.

В рамках форума будут работать 15 тематических смен, посвященных музыке и хореографии, литературе и театральному искусству, дизайну и архитектуре, изобразительному искусству и фотографии, анимации, волонтерству. Лучшие творческие идеи и проекты участников форума будут поддержаны грантами.

Завершится Форум 5 октября главным творческим фестивалем страны «Таврида-ARTRUSSIА», гостями которого станут порядка 30 тыс. человек.