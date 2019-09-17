Орловчане пожаловались на «РЖД» в прокуратуру

Орловский транспортный прокурор обратился в суд с иском. Надзорное ведомство предлагает запретить ОАО «РЖД» производить разгрузку и складирование щебня и других материалов на повышенном пути № 12 станции Орёл в пределах жилой застройки областного центра.

Как сообщает транспортная прокуратура, ведомство выявило серьёзные нарушения законодательства, допущенные железнодорожниками при проведении работ по погрузке и разгрузке в районе жилых домов в Орле. Так, по версии прокуратуры, «РЖД» не определило санитарно-защитную зону, не производило производственный контроль на промплощадке, превышало допустимый уровень шум и так далее.

Пол итогам проверки в адрес ответственных руководителей подразделений компании внесены прокурорские представления об устранении нарушений.

Возбуждены шесть дел об административных правонарушениях. На виновных наложены штрафы на общую сумму 68 с половиной тысяч рублей.