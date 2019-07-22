Орловчане пополнили Президентский полк
22.07.2019
В элитное подразделение направлены 10 жителей Орловской области, призванных на срочную службу в вооружённые силы в ходе последней кампании. Она завершилась 15 июля.
В этот весенний призыв в армию из Орловской области направлено около 1000 будущих солдат. Наш регион выполнил призывной план на 100%. Всего повестки получили примерно две с половиной тысячи молодых орловчан.
В этом году в нашем регионе призывников впервые тестировали на содержание наркотических веществ в организме. Признаки употребления наркотиков выявили у 24 человек.
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