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Орловчане, «попавшие» под пенсионную реформу, смогут выйти на заслуженный отдых

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01.07.2019

Начиная с сегодняшнего дня в России могут выйти на пенсию по старости граждане, попавшие в первую очередь пенсионной реформы — мужчины, рождённые в январе 1956 года, и женщины, рождённые в январе 1964 года. Об этом информирует «РБК».

Согласно старым правилам выхода на пенсию, они должны были уйти на заслуженный отдых в первой половине текущего года. Согласно новым — в январе 2020 года. Однако правительство сделало им послабление, сократив этот срок на шесть месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что именно гражданам, которые первыми столкнутся с повышением пенсионного возраста, придётся преодолеть самые большие трудности.

Теги:ОрёлОрловская область

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