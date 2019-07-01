Орловчане, «попавшие» под пенсионную реформу, смогут выйти на заслуженный отдых

Начиная с сегодняшнего дня в России могут выйти на пенсию по старости граждане, попавшие в первую очередь пенсионной реформы — мужчины, рождённые в январе 1956 года, и женщины, рождённые в январе 1964 года. Об этом информирует «РБК».

Согласно старым правилам выхода на пенсию, они должны были уйти на заслуженный отдых в первой половине текущего года. Согласно новым — в январе 2020 года. Однако правительство сделало им послабление, сократив этот срок на шесть месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что именно гражданам, которые первыми столкнутся с повышением пенсионного возраста, придётся преодолеть самые большие трудности.