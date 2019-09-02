Орловчане попали в Книгу рекордов Гиннеса
02.09.2019
15 артистов Орловской филармонии приняли участие в самом массовом в мировой истории исполнении гимна России. Выступление состоялось 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (также известном как «Зенит Арена»).
Гимн одновременно исполнили около 8 тысяч человек. Рекорд внесли в Книгу Гиннеса.
Акцию приурочили к юбилею — 75-й годовщине создания музыки гимна.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56966
Другие новости раздела
02.09.2019
СИЗО №1 Орла станет участком №747
$ USD66.6235(+0.13)03.09
€ EUR73.1726(-0.21)03.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?