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Орловчане попали в Книгу рекордов Гиннеса

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02.09.2019

15 артистов Орловской филармонии приняли участие в самом массовом в мировой истории исполнении гимна России. Выступление состоялось 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (также известном как «Зенит Арена»).

Гимн одновременно исполнили около 8 тысяч человек. Рекорд внесли в Книгу Гиннеса.

Акцию приурочили к юбилею — 75-й годовщине создания музыки гимна.

Теги:ОрёлОрловская областькнига рекордов Гиннесарекордыорловская филармонияСанкт-ПетербургЗенитГазпром

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