Орловчане попали в Книгу рекордов Гиннеса

15 артистов Орловской филармонии приняли участие в самом массовом в мировой истории исполнении гимна России. Выступление состоялось 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (также известном как «Зенит Арена»).

Гимн одновременно исполнили около 8 тысяч человек. Рекорд внесли в Книгу Гиннеса.

Акцию приурочили к юбилею — 75-й годовщине создания музыки гимна.