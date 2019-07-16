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Орел16.07.2019 Вторник 16:34
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Орловчане "померяются улицами"

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16.07.2019

По традиции в областном центре выберут лучшие дом, подъезд, дворовую территорию и улицу. Конкурс проводится параллельно во всех четырёх районах Орла. В каждом из них на участие заявились около 50 участников.

Заявки претендентов рассмотрит специальная комиссия. Победителей назовут перед Днём города (ориентировочно 4 августа). Лучшие из лучших получат переходящие почётные таблички и денежные премии.

Теги:ОрёлОрловская область

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