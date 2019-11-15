Орловчане получили более миллиона посылок из-за рубежа
15.11.2019
За десять месяцев этого года жители Орловской области получили более 1,3 млн. международных почтовых посылок с различными товарами. Об этом сообщает УФПС по Орловской области. В основном, орловчане получают товары почтой из Китая, Украины, Белоруссии. Есть отправления из США, Франции. Объем посылок из-за рубежа по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 1,5%. До конца года в орловском управлении «Почты России» готовятся к значительному увеличению международных посылок и мелких пакетов.
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