Орловчане получили «аграрные» гранты в рамках нацпроекта
19.08.2019
6 орловских аграриев получили гранты «Агростартап». Средства выделяются в рамках областной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
На финансирование всех мероприятий по грантам «Агростартап» предусмотрено 24 миллиона рублей.
Из 6 получателей трое являются главами крестьянских (фермерских) хозяйств.
Гранты выделяются на проекты по выращиванию зерновых и зернобобовых культур, строительство комплекса по выращиванию шампиньонов, создание пасеки и молочной фермы и другие цели.
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