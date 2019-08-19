Орловчане получили «аграрные» гранты в рамках нацпроекта

6 орловских аграриев получили гранты «Агростартап». Средства выделяются в рамках областной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На финансирование всех мероприятий по грантам «Агростартап» предусмотрено 24 миллиона рублей.

Из 6 получателей трое являются главами крестьянских (фермерских) хозяйств.

Гранты выделяются на проекты по выращиванию зерновых и зернобобовых культур, строительство комплекса по выращиванию шампиньонов, создание пасеки и молочной фермы и другие цели.