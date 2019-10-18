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Орел18.10.2019 Пятница 16:55
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  3. Орловчане получат за «правильные решения» 5, 3 и 2 тысячи рублей

Орловчане получат за «правильные решения» 5, 3 и 2 тысячи рублей

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18.10.2019

Такой приз предусмотрен для граждан, победивших в конкурсе антинаркотических плакатов «Правильное решение», и занявших первое, второе и третье места соответственно.

Итоги подведут в декабре. Приём заявок начнётся 23 октября и завершится 1 ноября.

Участвовать в конкурсе могут граждане России, проживающие на Орловщине, в возрасте от 18 до 35 лет. При этом жюри будет рассматривать заявки на условиях анонимности — без получения информации о именах и фамилиях и других личных данных участников.

Конкурс организует департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

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