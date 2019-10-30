Орловчане погрязли в долгах

С января по сентябрь текущего года Управление Федеральной службы судебных приставов возбудило около 250 тысяч исполнительных производств. Это на 18 тысяч превышает показатель за аналогичный период минувшего года.

Основная часть производств связана со штрафами ГИБДД, кредитными задолженностями и налоговыми платежами.

Об этом на специальной пресс-конференции рассказал глава Управления Михаил Смирнов.

За тот же период в пользу взыскателей всех категорий взыскано около 1 миллиарда 800 миллионов рублей (на 115 миллионов рублей больше, чем год назад).