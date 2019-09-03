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Орловчане платят миллионы, чтобы покинуть Россию

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03.09.2019

С начала этого года жители Орловской области, желающие вернуть себе право выезда за границу, оплатили задолженности на общую сумму 74 миллиона рублей. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

С долгами рассчитались около тысячи «невыездных». При этом лишь 1,3 миллиона рублей пришлось на задолженности по алиментам. Остальное — долги, связанные с кредитами, коммунальными платежами, налогами и другими статьями расходов.

Теги:Орловская областьсудебные приставы

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