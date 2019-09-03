Орловчане платят миллионы, чтобы покинуть Россию
03.09.2019
С начала этого года жители Орловской области, желающие вернуть себе право выезда за границу, оплатили задолженности на общую сумму 74 миллиона рублей. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.
С долгами рассчитались около тысячи «невыездных». При этом лишь 1,3 миллиона рублей пришлось на задолженности по алиментам. Остальное — долги, связанные с кредитами, коммунальными платежами, налогами и другими статьями расходов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56992
Другие новости раздела
$ USD66.6235(+0.13)03.09
€ EUR73.1726(-0.21)03.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?