Орловчане платят миллионы, чтобы покинуть Россию

С начала этого года жители Орловской области, желающие вернуть себе право выезда за границу, оплатили задолженности на общую сумму 74 миллиона рублей. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

С долгами рассчитались около тысячи «невыездных». При этом лишь 1,3 миллиона рублей пришлось на задолженности по алиментам. Остальное — долги, связанные с кредитами, коммунальными платежами, налогами и другими статьями расходов.