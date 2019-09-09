Орловчане ответят выстрелами на угрозу АЧС

В Орловской области издан новый приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. С 10 сентября по 31 декабря в регионе разрешается добыть 40 кабанов любого пола и возраста.

Охотиться можно из нескольких видов ружей, с собаками охотничьих пород, из засады, с подхода, а также с подхода и с подъезда (но только на гужевом транспорте).

Приказ издан в связи с выявлением нескольких очагов африканской чумы свиней на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.