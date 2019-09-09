Орловчане ответят выстрелами на угрозу АЧС
09.09.2019
В Орловской области издан новый приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. С 10 сентября по 31 декабря в регионе разрешается добыть 40 кабанов любого пола и возраста.
Охотиться можно из нескольких видов ружей, с собаками охотничьих пород, из засады, с подхода, а также с подхода и с подъезда (но только на гужевом транспорте).
Приказ издан в связи с выявлением нескольких очагов африканской чумы свиней на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
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