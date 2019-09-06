Орловчане определили главную причину всех ДТП

Опрос на эту тему проходил на «Первом областном портале новостей» и в официальной группе телеканала «Первый областной» «Вконтакте». В нём приняли участие 157 человек.

Пользователям предложили определить основную причину постоянных ДТП на российских дорогах. Как оказалось, большинство орловчан связывают высокую аварийность с низкой культурой отечественных водителей. Такой вариант выбрали 49% опрошенных.

Около 16% считают, что основной проблемой является плохое состояние дорожного покрытия на большинстве российских трасс.

Около 8% считают, что ДТП происходят везде и всегда и являются нормой. 7,5% пользователей видят «источник зла» в низкой культуре российских пешеходов. Ещё столько же — в недостаточно хорошей работе дорожной инспекции.

Остальные варианты ответов набрали меньшее число голосов.