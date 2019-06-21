Орловчане одновременно «охладели» к бракам и разводам

Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орёлстат).

В 2018 году в Орловской области были оформлены 4516 браков и 2841 развод. По сравнению с 2017 годом, число браков уменьшилось на 881, число разводов — на 483.