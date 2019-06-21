Орловчане одновременно «охладели» к бракам и разводам
21.06.2019
Об этом сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орёлстат).
В 2018 году в Орловской области были оформлены 4516 браков и 2841 развод. По сравнению с 2017 годом, число браков уменьшилось на 881, число разводов — на 483.
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