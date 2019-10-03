Музалевский провёл специальное заседание по новой транспортной схеме

В Орловском областном Совете народных депутатов состоялось специальное совещание, посвящённое внедрению новой единой транспортной схемы. Его провёл спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

В своём выступлении он отметил, что в связи с внедрением новой схемы поступает большое количество негативных отзывов, причём не только от перевозчиков, но и от граждан.

По итогам совещания его участники утвердили официальную резолюцию. Депутаты рекомендовали профильному департаменту Орловской области создать специальную согласительную комиссию с участием представителей всех заинтересованных сторон и внести в схему необходимые изменения. После этого изменённый проект рекомендуется представить для обсуждения в муниципальные образования и Орловский областной Совет народных депутатов.