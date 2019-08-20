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Орловчане не жалеют денег на чревоугодие

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20.08.2019

С января по июнь 2019 года жители Орловской области потратили в заведениях общественного питания региона два с половиной миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года траты выросли на 2,4%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Впрочем, возросли и траты на другие цели. Так, на покупку продовольственных товаров потрачено 36 миллиардов 300 миллионов рублей (на 0,6% больше, чем год назад), на «несъедобные» товары — 42 миллиарда 400 тысяч (прирост 1,6%).

Теги:ОрёлОрловская областьстатистикаОрёлстатобщепитденьгиэкономика

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