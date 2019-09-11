Орловчане не смогли выбраться из машины после ДТП

Авария произошла сегодня 11 сентября примерно в 12 часов 15 минут на перекрёстке Карачевского шоссе и Васильевской улицы. Здесь столкнулись легковушки — отечественная «Ока» и французская Peugeot.

Двое участников происшествия получили травмы и оказались в госпитализации областной больницы. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Также сообщается, что двое граждан, сидевших в «Оке», после столкновения не смогли самостоятельно выбраться из машины. Их пришлось деблокировать с помощью сотрудников техногенной группы.