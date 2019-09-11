Орловчане не смогли выбраться из машины после ДТП
11.09.2019
Авария произошла сегодня 11 сентября примерно в 12 часов 15 минут на перекрёстке Карачевского шоссе и Васильевской улицы. Здесь столкнулись легковушки — отечественная «Ока» и французская Peugeot.
Двое участников происшествия получили травмы и оказались в госпитализации областной больницы. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Также сообщается, что двое граждан, сидевших в «Оке», после столкновения не смогли самостоятельно выбраться из машины. Их пришлось деблокировать с помощью сотрудников техногенной группы.
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