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Орел11.09.2019 Среда 16:14
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Орловчане не смогли выбраться из машины после ДТП

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11.09.2019

Авария произошла сегодня 11 сентября примерно в 12 часов 15 минут на перекрёстке Карачевского шоссе и Васильевской улицы. Здесь столкнулись легковушки — отечественная «Ока» и французская Peugeot.

Двое участников происшествия получили травмы и оказались в госпитализации областной больницы. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Также сообщается, что двое граждан, сидевших в «Оке», после столкновения не смогли самостоятельно выбраться из машины. Их пришлось деблокировать с помощью сотрудников техногенной группы.

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