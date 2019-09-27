Орловчане мёрзнут и жалуются

Орёл продолжает входить в новый отопительный сезон. Пока что теплоноситель поступил далеко не во все жилые дома. Как сообщает портал «Орловские новости», за час журналисты приняли около 60 сообщений о неотапливаемых адресах, причём из всех районов города.

26 сентября глава администрации Орла Александр Муромский ответил на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала «Первый областной» в рамках программы «Актуальное интервью». Муромский напомнил, что на подключение к теплоносителю даётся 10 дней, а отопительный сезон официально стартовал в Орле 24 сентября.

Также, по словам главы Орла, социальные учреждения города отапливаются на 90%. В здание самой мэрии тепло пока не подано.