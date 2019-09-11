Орловчане могут задать вопрос главному дорожному инспектору области в прямом телеэфире
11.09.2019
Когда орловские дороги станут безопасными, а орловские маршрутки перестанут быть «резиновыми»? Как Управление ГИБДД борется с коррупцией в своих рядах? Об этом и многом другом 12 сентября в 20 часов в прямом эфире телеканала «Первый областной» расскажет гость программы «Актуальное интервью» — начальник Управления ГИБДД России по Орловской области Александр Коршунов.
Любой орловчанин может задать главному дорожному инспектору региона собственный вопрос прямо во время передачи, позвонив по телефону
Также «Актуальное интервью» с Александром Коршуновым будет транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орёл».
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