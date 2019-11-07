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Орловчане могут подтвердить сельский стаж

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07.11.2019

Орловчане, в пенсионных делах, которых отсутствуют данные о необходимом сельском стаже, могут до конца года подтвердить его, обратившись в клиентскую службу ПФР. В этом случае пенсия будет пересчитана с 1 января 2019 года, сообщили в орловском отделении ПФР. В ведомстве напомнили, что с начала текущего года для сельских пенсионеров предусмотрена 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. Для получения такой надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать.

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