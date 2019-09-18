Орловчане могут "подправить" будущие автобусные маршруты

В Орловской области стартовало обсуждение новой транспортной схемы. Оно завершится 17 октября.

До этого времени орловчане могут донести до властей свои замечания и предложения по данному вопросу. Они принимаются в областном Департаменте строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Граждане могут представить пояснительные записки в департамент лично, прислать по почте (на адрес 302021, город Орёл, площадь Ленина, 1) или на e-mail (pr_jkh@adm.orel.ru).

Ознакомиться с самой схемой можно на официальном портале Орловской области.

Напомню, что конечная цель проекта — объединить автобусные маршруты Орла и Орловского района таким образом, чтобы из любой точки в любую точку можно было добраться на автобусе максимум с одной пересадкой.