Орловчане могут обменять льготы на деньги

Об этом напомнили в Пенсионном Фонде России.

Речь идёт о федеральных льготниках, которые имеют право на набор социальных услуг (НСУ). Его можно получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте. Причём заменить на деньги можно как все услуги сразу, так и лишь отдельные.

Заявление о получении НСУ (в натуральной или денежной форме) подаётся в ПФР один раз до 1 октября текущего года. Если гражданин захочет изменить форму получения услуг, он может подать заявление ещё раз. До этого момента действие предыдущего заявления будет продлятся автоматически. Подать заявление можно лично в отделении ПФР по месту жительства или в МФЦ, а также через интернет на сайте Пенсионного Фонда в «личном кабинете» пользователя.

Общая стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года составляет 1 тысячу 121 рубль 42 копейки в месяц. Она складывается из обеспечения лекарственными препаратами (863 рубля 75 копеек), предоставления путёвок в санатории и на курорты (133 рубля 62 копейки) и оплаты проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно (124 рубля 5 копеек).