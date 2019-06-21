Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.06.2019 Пятница 12:20
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчане будут стрелять и бороться в Минске

Орловчане будут стрелять и бороться в Минске

Версия для печати

21.06.2019

Сегодня в столице Беларуси стартуют вторые Европейские Игры. Их участники (около 4 тысяч спортсменов из 50 стран) будут соревноваться за 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Среди приехавших на игры есть и представители Орловской области.

Никита Суханов выступит на турнире в составе сборной России по пулевой стрельбе. 26 июня состоятся соревнования по скоростной стрельбе на дистанцию 25 метров, в которых у нашего представителя есть наибольшие шансы на медаль.

Также в состав сборной по дзюдо вошла орловчанка Антонина Шмелёва. Состязания дзюдоистов пройдут завтра.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55431

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.06.2019

«Народный фронт» призвал мэрию Орла провести зачистку

21.06.2019

Орёл остаётся «на особом режиме»

21.06.2019

Этой ночью в Орле на улице Гагарина сгорела иномарка

21.06.2019

В Департаменте здравоохранения Орловской области оценили масштабы «кадрового голода» в регионе

21.06.2019

В Орле рядом с памятником Есенину «Лада Приора» сбила велосипедиста

$ USD63.3877(-0.59)21.06
€ EUR71.5457(-0.09)21.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online