Орловчане будут стрелять и бороться в Минске
21.06.2019
Сегодня в столице Беларуси стартуют вторые Европейские Игры. Их участники (около 4 тысяч спортсменов из 50 стран) будут соревноваться за 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Среди приехавших на игры есть и представители Орловской области.
Никита Суханов выступит на турнире в составе сборной России по пулевой стрельбе. 26 июня состоятся соревнования по скоростной стрельбе на дистанцию 25 метров, в которых у нашего представителя есть наибольшие шансы на медаль.
Также в состав сборной по дзюдо вошла орловчанка Антонина Шмелёва. Состязания дзюдоистов пройдут завтра.
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