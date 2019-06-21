Орловчане будут стрелять и бороться в Минске

Сегодня в столице Беларуси стартуют вторые Европейские Игры. Их участники (около 4 тысяч спортсменов из 50 стран) будут соревноваться за 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Среди приехавших на игры есть и представители Орловской области.

Никита Суханов выступит на турнире в составе сборной России по пулевой стрельбе. 26 июня состоятся соревнования по скоростной стрельбе на дистанцию 25 метров, в которых у нашего представителя есть наибольшие шансы на медаль.

Также в состав сборной по дзюдо вошла орловчанка Антонина Шмелёва. Состязания дзюдоистов пройдут завтра.