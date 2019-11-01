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Орел01.11.2019 Пятница 13:47
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Орловчане боятся, что ремонт моста «Дружба» сделает их бездомными

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01.11.2019

Об этом стало известно в ходе приёма, проведённого в Орле депутатом Государственной Думы РФ Ольгой Пилипенко.

На встречу с «народным избранником» пришли жители дома по Черкасской улице, 73. Они рассказали, что здание, признанное аварийным ещё 6 лет назад, может не пережить ремонт моста, расположенного по соседству.

По их словам, даже обычное движение автомобилей по улице немедленно отражается на состоянии дома.

Пилипенко поручила направить необходимые запросы в администрацию Орла, жилинспекцию и другие инстанции. Ситуация взята на особый контроль.

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