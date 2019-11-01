Орловчане боятся, что ремонт моста «Дружба» сделает их бездомными
01.11.2019
Об этом стало известно в ходе приёма, проведённого в Орле депутатом Государственной Думы РФ Ольгой Пилипенко.
На встречу с «народным избранником» пришли жители дома по Черкасской улице, 73. Они рассказали, что здание, признанное аварийным ещё 6 лет назад, может не пережить ремонт моста, расположенного по соседству.
По их словам, даже обычное движение автомобилей по улице немедленно отражается на состоянии дома.
Пилипенко поручила направить необходимые запросы в администрацию Орла, жилинспекцию и другие инстанции. Ситуация взята на особый контроль.
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