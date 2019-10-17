Орловчанам запретили посягать на речную живность

В регионе введён временный запрет на добычу рыбы (до 30 апреля) и раков (до 30 июня). Нарушителям придётся платить штрафы.

Запрет вводится на конкретных участках рек (Оки, Орлика, Зуши, Сосны, Неручи, Нугри, Кромы, Кшени, Труды, Любовши, Колпёнки, Раковки и Большой Чернавы). Полный список участков размещён на официальном портале Орловской области.